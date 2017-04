28/04/2017 12:15

CALCIOMERCATO MILAN GHOULAM / Il Milan, in attesa di novità sul fronte Mattia De Sciglio che appare sempre più lontano da Milano, si guarda attorno a caccia di rinforzi sulle fasce: come riferisce 'gazzetta.it', nelle scorse ore il direttore sportivo rossonero Mirabelli ha incontrato gli agenti di Ghoulam, terzino del Napoli in scadenza di contratto (come De Sciglio) il prossimo anno.

S.D.