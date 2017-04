Calciomercato Juventus, no a 20 milioni per Marchisio: sarà scambio col Chelsea?

Maurizio Russo

28/04/2017 11:55

CALCIOMERCATO JUVENTUS MARCHISIO CHELSEA / La Juventus è in corsa per il Triplete. Molti meriti per questa stagione fin ad ora esaltante vanno al tecnico Massimiliano Allegri che, dopo la sconfitta contro la Fiorentina in campionato, ebbe l'intuizione di cambiare modulo e interpreti, passando al 4-2-3-1 che ha dato subito ottimi frutti. A pagare il nuovo schema è stato soprattutto Claudio Marchisio, finito spesso in panchina nella partite che contavano non solo per gli acciacchi fisici. Esclusioni dall'undici titolare che hanno fatto subito suonare il campanello del calciomercato in Premier League: non è un mistero che Antonio Conte sia un suo grandissimo estimatore e, secondo i tabloid inglesi, avrebbe messo sul piatto 20 milioni di euro per convincere i bianconeri a cederlo. Una proposta respinta dalla 'Vecchia Signora'.

Calciomercato Juventus, Marchisio non incedibile: Alonso, Matic e Willian possibili contropartite

Per il Dg Marotta e la società bianconera Marchisio non è tra gli incedibili. Ma dalla sua cessione si vogliono incassare almeno 30 milioni da reinvestire poi sul calciomercato Juventus per trovare un sostituto all'altezza. A meno che con il Chelsea non possa andare in porto uno scambio. Sono tanti i giocatori dei 'Blues' che da tempo sono nel mirino dei campioni d'Italia. Il primo è certamente il centrocampista serbo Nemanja Matic, che sarebbe l'erede ideale del 'Principino'. Altro nome in orbita Juve da diverso tempo è quello del brasiliano Willian, che piace per la sua duttilità tattica e la capacità di ricoprire diversi ruoli offensivi, dall'attaccante esterno al trequartista. Non va poi dimenticato che in casa bianconera si sta cercando un esterno sinistro di spessore che faccia rifiatare Alex Sandro: in tale ottica si potrebbe fare più di un pensiero sul terzino spagnolo Marcos Alonso.