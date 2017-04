Calciomercato Napoli, la rosa di Sarri verso la conferma: Hysaj ancora azzurro

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

28/04/2017 12:10

CALCIOMERCATO NAPOLI HYSAJ / Il Napoli si prepara già per la prossima stagione, guardando al prossimo calciomercato estivo con il chiaro intento di preservare la rosa attuale di Sarri. Un sacrificio verrà di certo fatto, con Ghoulam che non ha rinnovato il proprio contratto e pare ormai del tutto ammaliato dalle chance di giocare in altri campioni. Atletico Madrid e Bayern Monaco se lo contendono, anche se non sono le sole in corsa. Da Koulibaly a Mertens, De Laurentiis intende trattenere la colonna portante della squadra, da implementare con nuovi colpi, in sostituzione di quegli elementi che non hanno convinto fino in fondo. Giaccherini e Pavoletti ad esempio potrebbero trovare spazio altrove, con gli altri membri di centrocampo e attacco che non paiono rischiare affatto. Date le offerte giunte, si era vociferato anche di un possibile ulteriore addio in difesa. Dall'addio di Ghoulam a quello di Hysaj, che da Napoli però paiono intenzionati a scongiurare a ogni costo.

Calciomercato Napoli, De Laurentiis tutela le fasce: Hysaj confermato

Molti i dubbi della piazza all'arrivo del terzino albanese dall'Empoli, con il classe '94 che ha saputo smentire tutti. Innegabile però come le prestazioni offerte al suo primo anno siano state generalmente superiori rispetto a quelle di questa stagione. Qualche svarione di troppo, un autorete e quella tremenda prova contro la Roma al 'San Paolo'. Immagini che restano impresse nella memoria di qualche tifoso, che nel prossimo calciomercato Napoli avrebbe preferito vederlo volare altrove. Sarri ha però già dimostrato di poter tirare fuori il meglio da lui, magari dando più spazio a Maggio, così da aumentare la competitività. Il dualismo porta sempre ottimi risultati, come provato da Strinic, che attualmente pare il titolare della rosa azzurra. Lo scorso febbraio Hysaj ha compiuto 23 anni ed è chiaro come non abbia ancora raggiunto l'apice della propria crescita. Un terzo anno a Napoli, giocando nuovamente in Europa, non farà altro che accrescerne tecnica e valore. Non è da esclude però che, al termine del triennio, De Laurentiis si lasci tentare da offerte che pareggino o si avvicinino alla ricca clausola rescissoria da 50 milioni di euro.