Calciomercato Juventus, UFFICIALE: sfuma Thiago Alcantara

28/04/2017 11:31

CALCIOMERCATO THIAGO ALCANTARA / Niente Juventus per Thiago Alcantara. La notizia era nell'aria ed ora è diventata ufficiale: il centrocampista spagnolo seguito dai bianconeri ha rinnovato il suo contratto con il Bayern Monaco portando la scadenza al 2021. "Io e la mia famiglia ci troviamo molto bene a Monaco e non volevo nient'altro. Tutto va bene ed il mio obiettivo è quello di continuare a vincere titoli con questo club per tanti anni" il commento del giocatore dopo la firma.

M.R.