28/04/2017 11:06

CALCIOMERCATO PESCARA BOVO / "Ho un altro anno di contratto e mi sono trovato bene a prescindere da come sia andato il campionato". Pensieri e parole di Cesare Bovo. Il 34enne difensore centrale del Pescara, intervistato da 'Il Messaggero', ha parlato così del suo futuro: "La società farà i suoi ragionamenti, ma io sono a disposizione. Ora è presto per parlarne. Giocare in Serie B non sarebbe un problema".

M.R.