28/04/2017 10:56

ROMA LAZIO TOTTI / Quello di domenica potrebbe essere l'ultimo derby per Francesco Totti. Lo storico capitano della Roma dimostra di non essere scaramantico e, intervenuto a 'Edicola Fiore' in collegamento via iPad, ha parlato così della sfida con la Lazio: "Il mio pronostico? Vinciamo noi 2-0".

M.R.