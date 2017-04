Crotone-Milan, novità di formazione: tornano Kucka e Locatelli

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

28/04/2017 10:10

CROTONE MILAN PROBABILI FORMAZIONI / Domenica alle ore 15 presso lo stadio comunale Ezio Scida va in scena Crotone-Milan, partita valida per la 34esima giornata del campionato di Serie A 2016/2017. Una sfida che entrambe le squadre ci tengono molto a vincere. I ragazzi di Davide Nicola sono in piena lotta salvezza e vengono dalla vittoria per 2-1 a Genova contro la Sampdoria, che li ha fatti arrivare a 10 punti conquistati nelle ultime quattro giornate. Incluso il successo casalingo sull'Inter. I rossoneri di Vincenzo Montella, invece, sono reduci dal ko inatteso a San Siro contro l'Empoli e negli ultimi quattro turni hanno messo insieme solo 5 punti. Sono sesti e con accesso diretto all'Europa League che dista 5 lunghezze. Vincere in Calabria è fondamentale per non rischiare di dire addio alle ambizioni europee.

Crotone-Milan: i probabili schieramenti

Nicola schierà il suo Crotone con un equilibrato 4-4-2. Di fronte all'esperto Alex Cordaz il quartetto difensivo composto da Aleandro Rosi, Federico Ceccherini, Gianmarco Ferrari e Bruno Martella. A centrocampo sulle fasce dovrebbero agire Marcus Rhoden a destra e Adrian Stoian a sinistra. Gli interni saranno Lorenzo Crisetig e uno tra Andrea Barberis e Leonardo Capezzi. In attacco sicura la presenza di Diego Falcinelli (4 gol nelle ultime 4 giornate). Il suo partner dovrebbe essere Marcello Trotta, ma Simy ha ancora delle chance di poter essere preferito all'ex Fulham.

Montella ripropone il tradizionale modulo 4-3-3 con cui ha schierato il Milan per tutta la stagione. In difesa le scelte sono fatte. Gianluigi Donnarumma, sempre discusso in chiave calciomercato, confermato titolare in porta. Sulle fasce difensive agiranno Davide Calabria a destra e Leonel Vangioni a sinistra. L'argentino sostituisce lo squalificato Mattia De Sciglio. Al centro Alessio Romagnoli non recupera dal fastidio al ginocchio e dunque spazio ancora alla coppia Zapata-Paletta.

In mediana sicuri di un posto Juraj Kucka e Manuel Locatelli, entrambi in panchina con l'Empoli. L'altra maglia da titolare dovrebbe andare a Mario Pasalic, in vantaggio su Mati Fernandez. In attacco gli esterni saranno gli spagnoli Suso e Gerard Deulofeu, mentre la punta centrale dovrebbe essere Gianluca Lapadula. Però Carlos Bacca, stando alle ultime news Milan, ha ancora delle chance di scavalcarlo nelle gerarchie per la trasferta di Crotone.

CROTONE-MILAN: PROBABILI FORMAZIONI

Crotone (4-4-2): Cordaz; Rosi, Ceccherini, Ferrari, Martella; Rohden, Cristetig, Barberis (Capezzi), Stoian; Falcinelli, Trotta (Simy). Allenatore: Nicola

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Paletta, Zapata, Vangioni; Kucka, Locatelli, Pasalic (Mati); Suso, Lapadula (Bacca), Deulofeu. Allenatore: Montella