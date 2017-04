Calciomercato Milan, rinnovo Donnarumma: torna anche il fratello?

28/04/2017 09:43

CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA / Il Milan non lascia, raddoppia. Il primo obiettivo della dirigenza rossonera è quello di trovare l'accordo per il rinnovo di contratto di Gianluigi Donnarumma. La chiave per convincere il giovane estremo portiere campano, secondo 'La Stampa', potrebbe essere quella di ricomprare il fratello Antonio, cresciuto nelle giovanili del Milan ed ora finito in Grecia nell'Asteras Tripolis, che potrebbe fare da secondo portiere.