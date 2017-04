Calciomercato Napoli, De Laurentiis fissa il prezzo per Koulibaly

28/04/2017 09:36

CALCIOMERCATO NAPOLI KOULIBALY / Napoli disposto a trattenere i suoi migliori campioni in vista della prossima stagione. A comunicarlo è stato Aurelio De Laurentiis nel corso della conferenza stampa per il rinnovo di Lorenzo Insigne. Il calciomercato Napoli, quindi, dopo la discussa cessione di Higuain la scorsa estate, a meno di offerte irresistibili non dovrebbe subire stravolgimenti nel prossimo futuro. Tuttavia, riporta la 'Gazzetta dello Sport', il destino di Kalidou Koulibaly resta ancora incerto. Tra i pilastri difensivi di Sarri, il difensore senegalese è reduce da una stagione altalenante, che però non gli ha di certo precluso la possibilità di trasferirsi in un 'top club' europeo. Così, nella sessione estiva di calciomercato, di fronte a un'offerta di circa 50 milioni di euro il Napoli potrebbe iniziare a riflettere. Per Koulibaly resta forte l'interesse del Chelsea di Conte, che già l'anno scorso provò ad acquistarlo.

Calciomercato Napoli, Chelsea alla finestra per Koulibaly

Dopo il malcontento per un ingaggio troppo basso (circa 900mila euro a stagione), lo scorso settembre Koulibaly ha messo nero su bianco fino al 2021 con conseguente aumento di stipendio (fino a 2 milioni di euro). Un riconoscimento che però potrebbe farlo vacillare ugualmente di fronte all'offerta di 4 milioni a stagione che sarebbe pronta ad avanzare il Chelsea.

Come già accennato, Koulibaly è il punto di forza della difesa di Sarri, che potrebbe avere un ruolo importante nel suo futuro. Un rifiuto del tecnico, infatti, potrebbe convincere De Laurentiis e rimandare al mittente le offerte, nonostante l'alternativa Maksimovic già presente in squadra. Il prossimo mese servirà quindi a capire se ci sono margini pr la cessione di Koulibaly al Chelsea. Il difensore, intanto, è concentrato sul finale di stagione, che vede il Napoli impegnato nella difficile rincorsa al secondo posto.

M.D.A.