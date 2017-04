Calciomercato Juventus, stasera c'è l'Atalanta: gli osservati speciali

28/04/2017 08:18

CALCIOMERCATO JUVENTUS ATALANTA / Juventus alle prese con la trasferta di Bergamo per la 34a giornata di Serie A. Gli uomini di Allegri stasera affronteranno la sorprendente Atalanta di Gasperini prima di proiettarsi sulla semifinale di Champions League contro il Monaco. Tanti sono i campioncini nerazzurri oggetto di insistenti voci di calciomercato negli ultimi mesi. L'ottimo campionato dei bergamaschi non è passato inosservato agli addetti ai lavori. Marotta e Paratici, che infatti già da tempo hanno messo nel mirino svariati campioncini, oggi avranno modo di osservarli da vicino. Il calciomercato Juventus si è già mosso per acquistare Mattia Caldara, che resterà in nerazzurro fino al 2018. Tuttavia, oltre al difensore, stasera ci saranno altri osservati speciali: si tratta di Conti, Freuler, Spinazzola e Kessié. Calciatori che piacciono a diverse 'big' italiane ed europee.

Calciomercato Juventus, da Kessié a Spinazzola: gli osservati di stasera

Il primo talento atalantino che ha stuzzicato l'interesse bianconero quest'anno è stato Franck Kessié. Classe 1996, si tratta di un centrocampista robusto e con uno spiccato senso del gol. Su Kessié è in forte vantaggio la Roma, che ha già raggiunto l'accordo economico con l'Atalanta e cerca quello col calciatore.

Meno complicata, invece, è la pista che porta a Leonardo Spinazzola, esterno 24enne. Il calciatore è già di proprietà bianconera e, dopo le recenti prestazioni, potrebbe aver convinto Marotta a riportarlo a Torino (come valida alternativa ai titolari) nella prossima sessione di mercato.

Messosi in mostra sulla corsia destra, anche Andrea Conti ha ammaliato gli osservatori juventini. Insieme a De Sciglio, infatti, è il nome caldo per le fasce, anche se c'è da battere la concorrenza di Napoli e Inter. L'esterno classe 1994 è già diventato un perno della formazione di Gasperini, che non vorrebbe perderlo a fine stagione.

Anche Remo Freuler, infine, è un profilo interessante per la Juventus. Il centrocampista 25enne, che quest'anno ha segnato quattro gol in campionato, oltre ai bianconeri fa gola alla Lazio, che avrebbe inziato a pensare a un'offerta. Stasera la dirigenza juventina avrà modo di testarlo e decidere se puntare su di lui in futuro.

M.D.A.