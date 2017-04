Calciomercato Napoli, l'Inter non molla Mertens

28/04/2017 08:47

CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS / In attesa di novità sulla trattativa tra Dries Mertens e la dirigenza del Napoli per il nuovo contratto, l'Inter - si legge su 'Tuttosport' - non molla la presa sull'attaccante belga, considerato il partner ideale di Mauro Icardi. Giocatore e Napoli trattano sulla clausola rescissoria: il club vorrebbe partire da una base di 31 milioni di euro, il giocatore e i suoi agenti vorrebbero rimanere tra i 20 e i 25 milioni.

L'Inter, alla finestra, fiuta l'affare low-cost rispetto alle alternative Berardi, Bernardeschi, Bernardo Silva o James Rodriguez.

