Calciomercato Torino, Belotti-Manchester United: 100 milioni? No problem!

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

28/04/2017 07:50

CALCIOMERCATO TORINO BELOTTI / Il Manchester United è pronto a far follie per Andrea Belotti: come riporta l'edizione odierna di 'Tuttosport', i 'Red Devils' hanno stanziato la cifra di 170 milioni di sterline (pari a circa 200 milioni di euro) per il colpo Antoine Griezmann unito all'acquisto di un centravanti da scegliere tra il 'Gallo' e Romelu Lukaku (la priorità, ma anche per lui l'Everton ha chiesto 100 milioni di euro). Un osservatore del Manchester United sarà in Italia per assistere dal vivo alla partita fra Torino e Sampdoria.

La clausola rescissoria di Belotti da 100 milioni di euro non rappresenta un problema per il club inglese (al di là dei rumours su un possibile ritorno a Torino di Matteo Darmian). I 'Red Devils' hanno già pronto un ingaggio da 3,5 milioni di sterline (oltre 4 milioni di euro) per l'attaccante granata.