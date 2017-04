Calciomercato Inter, sprint Ausilio per Strootman e Krychowiak: ecco le offerte

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

28/04/2017 08:05

CALCIOMERCATO INTER STROOTMAN KRYCHOWIAK / L'Inter, a caccia di rinforzi a centrocampo, lavora su un doppio binario che conduce a Kevin Strootman e Grzegorz Krychowiak.

Secondo quanto si legge sulle pagine de 'La Gazzetta dello Sport', nei prossimi giorni sono previsti nuovi inconti per aggiornare la situazione dei due calciatori. Ausilio è pronto a mettere sul piatto 20 milioni di euro per il centrocampista della Roma, che però valuta il giocatore 35 milioni. Il quotidiano assicura: si potrebbe chiudere alla cifra di 28-30.

Il nuovo contatto col Psg per Krychowiak (che è nel mirino anche della Roma) è fissato per la prossima settimana. Il 'Corriere dello Sport' aggiunge ulteriori dettagli sul piano nerazzurro per il centrocampista polacco, già a gennaio vicino all'Inter (fu lui a dire 'no'): Ausilio lavora all'ipotesi di un prestito, con riscatto (preferibilmente diritto e non obbligo) a cifre anche superiori ai 20 milioni, oppure ad uno scambio con contropartita Marcelo Brozovic.