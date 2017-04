Manchester City-Manchester United 0-0: gara accesa solo dal rosso di Fellaini

27/04/2017 22:54

PREMIER LEAGUE DERBY MANCHESTER UNITED MANCHESTER CITY / Termina con le reti inviolate il derby di Manchester tra City e United. Chance per Aguero nel primo tempo, a un passo dalla rete, con la squadra di Guardiola che chiede anche un calcio di rigore nella ripresa.

Poche però le emozioni, in un match dalla grandi attese che stenta ad accendersi. Ci pensa però Fellaini a movimentare il tutto, beccandosi un cartellino giallo, per poi rifilare una testata ad Aguero. Attaccante a terra e seconda ammonizione lampo. Un rosso che pesa, portando il recupero finale a 6', con il City che tenta in tutti i modi di trovare il vantaggio. Il gol arriva al primo minuto dopo il novantesimo ma è in fuorigioco.

MANCHESTER CITY-MANCHESTER UNITED 0-0

CLASSIFICA: Chelsea* 78; Tottenham* 74; Liverpool 66; Manchester City* 65; Manchester United* 64; Arsenal 60*, Everton 58; West Bromwich* 44, Southampton*** e Watford* 40; Stoke 39; Crystal Palace, Bournemouth e West Ham 38; Leicester* 37; Burnely 36; Hull 33; Swansea 31; Middlesbrough 27; Sunderland* 21 *una partita in meno **due partite in meno ***tre partite in meno

L.I.