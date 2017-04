Napoli, Marino: "Servono due difensori e un esterno"

28/04/2017 04:02

NAPOLI MARINO / Pierpaolo Marino, esperto dirigente sportivo, ha fatto il punto sulle ultime notizie riguardanti il mercato del Napoli: "Il rinnovo di Insigne va benissimo, ma c’è anche quello di Mertens che forse è più difficile - spiega a 'Radio Crc' - Se non dovesse andar via il belga, servirebbero solo due difensori e magari un esterno. Dopo il Napoli, molte altre società hanno adottato la politica legata all’acquisizione dei diritti di immagine del calciatore però il Napoli lo fa in maniera integralista ed è l’unica società. Il primo calciatore che trattai fu Rolando Bianchi che non venne a Napoli a causa dei diritti di immagine. Futuro? Restare fermo è un pò una scelta. Di offerte ne sono arrivate e posso permettermi di scegliere".

M.D.A.