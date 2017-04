Manchester City, infortunio per Bravo: problemi al polpaccio

27/04/2017 22:35

MANCHESTER CITY MANCHESTER UNITED BRAVO / Decisamente sfortunata la stagione di Bravo, che ha subito un infortunio stasera, nel corso dl derby contro il Manchester United. Al 75' si è beccato gli applausi del suo pubblico, uscendo bene sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Ricadendo però al suolo, si è subito accorto di un problema serio al polpaccio sinistro. Immediati i soccorsi in campo, con l'estremo difensore costretto a uscire in barella. In attesa degli esami di rito, che potranno chiarire le sue condizioni, il timore è che la sua stagione sia ormai terminata.

L.I.