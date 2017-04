Calciomercato Juventus, agente Meret: "I bianconeri lo intrigano"

27/04/2017 22:43

CALCIOMERCATO JUVENTUS AGENTE MERET / La grande stagione della Spal ha acceso le luci dei riflettori su di lui. Alex Meret sta stupendo tutti quanti imponendosi come uno dei portieri più bravi dell'intero panorama della Serie B. Non a caso il suo nome è finito sul taccuino di Juventus, Napoli e Inter, come ha confermato il suo agente, Federico Pastorello, a 'Tuttosport': "Lo seguono tutte le big".

Ultimamente, però, si parla molto di un possibile approdo alla 'Vecchia Signora' per ricoprire il ruolo di vice Buffon: "Di sicuro i precedenti della Juve con Pogba e Dybala intrigano il ragazzo. La Juve ha vinto con lo zoccolo duro dei 'vecchietti', ma pure puntando sui talenti. Il suo futuro? Facciamogli concludere bene il campionato con la Spal, poi credo che l'Udinese (proprietaria del cartellino, ndr) lo voglia tenere un anno in A. Ma ora sono tutte ipotesi: ho imparato a non escludere mai nulla nel calcio".

D.G.