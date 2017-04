Milan, l'ex Boateng: dagli eurogol in Champions alla rinascita alle Canarie

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

28/04/2017 14:11

MILAN NEWS BOATENG / Se si scorre la classifica marcatori della Liga spagnola, a quota 10 gol troviamo Kevin-Prince Boateng. Sì, proprio lui, l'ex giocatore del Milan. Non ha mai segnato così tanto in carriera e il bottino può aumentare fino a fine stagione. E', assieme a Pedro Leon, il centrocampista più prolifico del campionato spagnolo. L'esperienza nel Las Palmas, squadra delle Isole Canarie, ha decisamente rilanciato la sua carriera. Dopo una conclusione infelice dell'avventura allo Schalke 04 e un ritorno anonimo a Milano, il 30enne ghanese sta vivendo una sorta di seconda giovinezza.

Milan, Boateng si è rilanciato al Las Palmas

L'apice della carriera Boateng lo ha comunque raggiunto al Milan. Approdato in rossonero nel calciomercato estivo 2010 dopo un Mondiale in Sudafrica da protagonista con il suo Ghana, Kevin-Prince è stato protagonista della vittoria dello Scudetto prima e della Supercoppa Italiana poi. Nel derby contro l'Inter a Pechino segnò la rete decisiva per alzare la supercoppa nazionale. Massimiliano Allegri lo reinventò come trequartista, abile negli inserimenti nello spazio e nello sfruttare le imbeccate di un fuoriclasse come Zlatan Ibrahimovic. Non sempre costante nelle prestazioni, ma quando era un giornata sapeva essere devastante.

In Champions League squadre come Barcellona e Arsenal si ricorderanno bene due sue prodezze. Il 23 novembre 2011 nella fase a gironi i rossoneri perdono 3-2 a San Siro contro il Barça, ma il 2-2 momentaneo è firmato dal ghanese con una giocata da sogno: si libera con colpo di tacco del suo marcatore e batte sul primo palo Victor Valdes. Il 15 febbraio 2012 nell'andata degli ottavi di finale contro i Gunners porta il vantaggio il Milan al Giuseppe Meazza con un bolide al volo da posizione defilata. Finirà 4-0. E proprio con una partita in Champions lasciò il 'Diavolo': playoff ad agosto 2013 contro il PSV Eidhoven, vittoria 3-0 con sua doppietta a San Siro al suo ritorno e qualificazione. Poi il trasferimento per 15 milioni di euro allo Schalke 04.

In Germania le cose inizialmente vanno bene. Nella prima stagione è titolare, segna 7 gol in 35 presenze. Ma già nella seconda c'è un calo e a maggio 2015 il calciatore viene messo fuori squadra. Nell'estate successiva saltano i trasferimenti allo Sporting CP prima e all'Al-Ittihad poi. A fine settembre gli viene concesso di allenarsi a Milanello agli ordini di Sinisa Mihajlovic e a gennaio 2016 viene tesserato, dopo che a dicembre c'era stata la risoluzione contrattuale con lo Schalke 04. Il ritorno rossonero è avaro di soddisfazioni: l'unico buon ricordo è il gol a San Siro contro la Fiorentina il 17 gennaio.

A fine stagione, come confermato dalle news Milan circolate all'epoca, il contratto non viene rinnovato. E così, dopo vari contatti con diversi club, il 1° agosto viene annunciato come nuovo acquisto del Las Palmas. E il suo impatto nella Liga è subito ottimo: due gol nelle prime due giornate contro Valencia e Granada. E nel corso della stagione il vizio di andare in rete non lo perde, visto che finora ha timbrato il tabellino dieci volte. E una grande soddisfazione se l'è tolta segnando nel 3-3 al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid. Il contratto gli scade a giugno e il Las Palmas se lo vorrebbe tenere ben stretto. Mister Quique Setien più volte lo ha utilizzato da 'falso nueve' e il 30enne nato a Berlino ha risposto positivamente. Un rilancio in un ruolo in cui fu Allegri per primo a schierarlo. Vedremo se nella concluderà alla grande l'attuale stagione e se nella prossima l'ex Milan saprà confermarsi. Alle Canarie o altrove...