Italia, i ricordi di Ventura: "Da calciatore facevo una vita sregolata. Mi è mancato... un Ventura!"

27/04/2017 22:20

ITALIA VENTURA RICORDI / Oggi è un 'sergente di ferro', oltre che essere un maestro di calcio. Ma in passato, quando ancora indossava le scarpette chiodate, Giampiero Ventura non brillava di certo per professionalità: "Ai tempi ballavo, ma solo per conoscere le ragazze - ha ammesso sulle colonne del 'Corriere della Sera' - Ero un buon centrocampista, ma ci si allenava poco e per giunta facevo una vita… sregolata, a volte tiravo tardi. Ho sbagliato diverse cose. Non ho trovato un Ventura, uno che ti dicesse: ‘guarda che stai facendo un errore'".

"Ho avuto una vita, come posso dire… 'viva' - ha proseguito l'attuale ct dell'Italia - Però, devo essere sincero, da quando ho conosciuto mia moglie, cioè negli ultimi otto anni, la mia esistenza è cambiata radicalmente e in meglio. Ho il piacere e la gioia di alzarmi al mattino, il piacere e la gioia di ritornare a casa, il piacere e la gioia di incontrare un sorriso. Come si suol dire, ho messo la testa a posto".

D.G.