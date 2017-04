Manchester United, Bailly rivela: "Ero ad un passo dal City!"

27/04/2017 22:05

MANCHESTER UNITED BAILLY CITY / Questa sera se lo ritrova di fronte, ma Eric Bailly ha 'rischiato' di vivere il derby di Manchester sull'altra sponda. A rivelarlo è lo stesso difensore dello United al 'Daily Mirror: "Questa estate ero in Costa d'Avorio, ho ricevuto una chiamata da un numero portoghese. Chi mi ha chiamato si è presentato, ma io non ci credevo. Prima dello United si era mosso il City, nella mia mente mi sarei trasferito lì. Ho sentito la volontà di Mourinho di prendermi ed è per questo che sono arrivato ai 'Red Devils'".

D.G.