Calciomercato Juventus, per la difesa spunta un obiettivo dell'Inter

27/04/2017 21:48

CALCIOMERCATO JUVENTUS DE VRIJ INTER / Si preannuncia un'estate calda per Stefan de Vrij. Dopo tre buone stagioni alla Lazio, il centrale olandese sembra intenzionato a fare il grande salto. Motivo per il quale la trattativa per il rinnovo del suo contratto, in scadenza il 30 giugno 2018, non è mai decollata. Su de Vrij c'è da tempo il forte interesse dell'Inter, anche se il recente cambio di procuratore del giocatore sta rallentando la trattativa. Ma quella dei nerazzurri non è l'unica attenzione che sta ricevendo dal calciomercato.

Calciomercato Juventus, no al riscatto di Benatia? Si monitora de Vrij

Nella corsa a de Vrij, oltre alla 'Benamata' e il Milan (che tramite il neo ds Mirabelli ha già chiesto informazioni ai biancocelesti), si è iscritta anche la Juventus. Lo ha rivelato il 'Corriere dello Sport' mettendo in evidenza come la 'Vecchia Signora' starebbe puntando allo svecchiamento del reparto difensivo. Motivo per il quale si sta ragionando attentamente sul riscatto di Mehdi Benatia (classe 1987) dal Bayern Monaco: se si dovesse optare per la mancata conferma del marocchino, l'olandese (più giovane di 5 anni) sarebbe la prima alternativa per il calciomercato Juventus.

Consapevoli di una pressoché partenza a fine stagione, il club capitolino si sarebbe rassegnato alla partenza dell'ex Feyenoord: anche se preferirebbe cederlo all'estero, per lasciarlo andar via Lotito chiede una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro. Cifra importante per un difensore e la 'Vecchia Signora', per il momento, resta alla finestra: dalle parti di Vinovo sono tutti concentratissimi sul campo e sul sogno Triplete vivo più che mai. Per ringiovanire il reparto arretrato c'è ancora tempo. Ma su de Vrij un occhio rimane sempre vigile.

D.G.