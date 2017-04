Calciomercato Milan, Bacca può partire: è nel mirino del Valencia

27/04/2017 21:39

CALCIOMERCATO MILAN BACCA VALENCIA / Nella prossima stagione la rosa del Milan di Montella potrebbe subire svariati cambi. La nuova gestione Li ha già avuto inizio, anche se i primi segnali arriveranno soltanto dopo il mercato estivo.

Nella prossima stagione però il club rossonero potrebbe avere come unico obiettivo quello di avvicinarsi alla Juventus in campionato. In Europa League potrebbero infatti qualificarsi Lazio e Atalanta, che lascerebbero dunque fuori le due big milanesi. In una situazione del genere, come riporta 'Donbalon.com', pare difficile ipotizzare la permanenza di Carlos Bacca.

La sua stagione è stata caratterizzata da alti e bassi, con il Valencia che pare deciso a puntare su di lui per rafforzarsi, evitando così le difficoltà incontrate quest'anno. Un primo approccio sarebbe già avvenuto, con la situazione che, in un verso o nell'altro, si evolverà però soltanto a stagione conclusa.

