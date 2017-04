Monaco-Juventus, Germain avvisa i bianconeri: "Mercoledì giocheranno i titolari"

27/04/2017 21:25

MONACO JUVENTUS GERMAIN / Ieri il Monaco è stato subissato di critiche. La scelta di schierare le seconde linee nella semifinale di Coppa di Francia contro il PSG (che ha vinto agevolmente per 5-0) non è piaciuta molto a tifosi e addetti ai lavori.

A stemperare la situazione ci ha pensato Valére Germain, attaccante dei monegaschi, che si è proiettato verso l'importante sfida di Champions di mercoledì sera: "Contro la Juventus ci sarà la squadra tipo, che ha già battuto City e Dortmund, quindi sarà una gran partita. Favorita? Loro sono abituati a queste sfide, hanno anche centrato una finale di Champions di recente, noi siamo una squadra giovane, ma abbiamo talento e ambizione, daremo tutto come nelle precedenti sfide e poi si vedrà. La priorità per noi è il campionato, ma siamo in semifinale quindi perché non provare ad arrivare fino in fondo", le sue parole riportate da 'gazzetta.it'.

D.G.