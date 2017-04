Calciomercato Inter, l'agente di Mbappé: "Solo 4 club possono permetterselo"

27/04/2017 21:11

CALCIOMERCATO INTER AGENTE MBAPPE / Sarà difficile, se non impossibile, vedere Kylian Mbappé in Serie A. La stellina del Monaco piace sia a Inter che Juventus, ma il suo futuro - se mai dovesse lasciare il Principato - non sarà nel Belpaese. Questo è quanto si evince dalle parole che il suo agente, Pascal Boisseau, ha rilasciato a 'L'Equipe': "Ci sono solo quattro club al mondo che si possono permettere di comprarlo in questo momento: Barcellona, Real Madrid, Manchester City e Manchester United".

Nonostante l'annata mostruosa per la punta classe 1998 (sono 23 i gol stagionali), il suo procuratore ha cercato di consigliarlo sul futuro: "Non sarebbe un bene per lui andare via quest'estate, non credo sia l'anno migliore per lasciare il club. In questo momento sta volando, non c'è un giovane al suo livello in giro. Anche se l'anno prossimo dovesse fare una stagione meno buona, il Monaco avrebbe comunque offerte da almeno 100 milioni di euro", ha concluso Boisseau.

D.G.