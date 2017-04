Sutton, Wayne Shaw si sfoga: "Ho perso tutto per una torta. Non ho ucciso nessuno"

27/04/2017 20:35

FA CUP SHAW SUTTON / In molti ricordano la storia di Wayne Shaw, portiere XL del Sutton, resosi protagonista con la sua squadra in FA Cup. Poche chance per il suo gruppo, che è avanzato fino alla sfida con l'Arsenal, nella quale l'estremo difensore è stato relegato in panchina. A cambi ormai conclusi, si è avventato su una torta salata, colmando tranquillamente il buco allo stomaco.

Un gesto che gli è però costato caro, dal momento che il 47enne è stato messo sotto inchiesta da parte della FA, con l'accusa d'aver partecipato al flusso di scommesse, che pagavano 8-1 proprio quel suo gesto. E' il portiere a tornare sulla vicenda, spiegando come abbia rovinato la sua vita: "Col senno di poi non l'avrei mai fatto. - ha dichiarato a 'Sportsmail' - Non sapevo nulla di queste scommesse e non ho ricevuto un centesimo. Ho una famiglia da mantenere e un mutuo da pagare. Ho perso tutto (licenziato dal Sutton). Non ho ucciso nessuno, ho solo mangiato una torta a bordo campo. Non ho nulla da nascondere e non sono una persona cattiva".

Lo stress degli ultimi mesi lo ha inoltre portato a perdere molti chilie il desiderio, in chiave futura, sarebbe quello di tornare nel mondo del calcio, magari come tecnico.

L.I.