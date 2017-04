Gabon, calcio in lutto: muore Apanga, ex Perugia e Brescia

27/04/2017 19:38

GABON APANGA / Lutto nel mondo del calcio: in Gabon si è spento Moïse Brou Apanga, difensore di 35 anni transitato anche in Italia con Perugia, Brescia e Sambenedettese. Il calciatore è stato colto da infarto mentre si allenava con la sua squadra, il Football Canon 105. Ex capitano della Nazionale del suo paese, con la quale ha collezionato 32 presenze, in Italia era arrivato in giovane età (18 anni) senza mai riuscire a debuttare.

B.D.S.