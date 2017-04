Milan, Mangiarano : "Spero di essere degno del ruolo che occupo. Empoli un passo falso"

27/04/2017 19:32

MILAN MANGIARANO CROTONE / Cambiamenti in società in casa Milan. Giuseppe Mangiarano ha da poco assunto la carica di segretario generale del club: "Per me è un orgoglio - ammette l'ex Crotone ai microfoni di 'Milan Tv' - Spero di essere degno con il lavoro del ruolo che occupo. Questo è il grande peso ma sono sicuro che gli obiettivi prefissati verranno raggiunti. Dopo la partita di domenica scorsa c'è la consapevolezza che ogni avversario va affrontato in maniera diversa. E' chiaro che a Crotone abbiamo la possibilità di dimostrare che è stato solo un passo falso.

I rossoneri troveranno un ambiente caldo ma la Calabria è un feudo di tifosi milanisti. Mi auguro comunque che il Crotone possa salvarsi".

M.S.