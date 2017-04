Nizza, Balotelli risponde a Cassano: "E' esploso il genio"

27/04/2017 19:09

NIZZA BALOTELLI CASSANO / Accomunati dal grande talento e dal non aver sfruttato a pieno le proprie qualità, Balotelli e Cassano hanno avuto uno scambio di battute a distanza. L'ex attaccante della Sampdoria, ora svincolato, ha inserito l'ex compagno di nazionale tra i calciatori sopravvalutati e il numero 9 del Nizza ha risposto via social: "E' esploso il genio. Proprio vero gli amici sono pochi e non a lavoro", il tweet dell'ex Milan e Inter.

???????? è esploso il genio..????????????????.. proprio vero gli amici sono pochi e non a lavoro. — Mario Balotelli (@FinallyMario) 27 aprile 2017

B.D.S.