Calciomercato Napoli, agente Conti: "Nessun accordo con l'Atalanta"

27/04/2017 18:31

CALCIOMERCATO NAPOLI CONTI / Nel calciomercato Napoli si parla molto di terzini: nella prossima estate gli azzurri dovranno acquistare un calciatore in grado di dare il cambio a Hysaj sull'out di destro e anche un esterno mancino vista la sempre più probabile partenza di Ghoulam. Un calciatore dal profilo perfetto per la società azzurra è Andrea Conti, terzino destro dell'Atalanta, capace di giocare anche più avanti sull'out destro nonché sul versante opposto.

Nel calciomercato il suo nome è accostato a tutte le big italiane ma il suo agente, Mario Giuffredi frena sull'interesse del Napoli. Intervenuto a 'Kiss Kiss Napoli', il procuratore ha spiegato: "Non so se gli azzurri hanno una priorità per l'Atalanta, se hanno già un accordo, ma non credo. Devo pensare al meglio per i miei calciatori, vedremo quale sarà la soluzione migliore per Conti".

Calciomercato Napoli, agente Hysaj: "Non andrebbe mai via"

Ma Giuffredi ha parlato di un altro suo calciatore, Elseid Hysaj. L'albanese già veste la maglia del Napoli e lo farà anche il prossimo anno: "Hysaj è innamorato di Napoli - spiega il procuratore - sta benissimo e non andrebbe mai via. In città è a suo agio, si è integrato completamente. La sua prima parte di stagione non è stata sugli stessi livelli dello scorso anno, poi è riuscito a recuperare quelle misure. Ha avuto un'estate complicata, ha fatto poche vacanze dopo gli Europei. Poi ha avuto un figlio e ha accumulato tensioni per il rinnovo. Credo che il suo calo sia stato fisiologico".

B.D.S.