Barcellona, UFFICIALE: denuncia contro Al-Thani e il Malaga

27/04/2017 18:18

BARCELLONA AL-THANI MALAGA / Duro comunicato ufficiale del Barcellona contro il Malaga ed il presidente Abdullah Al-Thani dopo il suo tweet al veleno dove parlava di "feccia della Catalogna che non insozzerà il campionato". Parole che hanno scatenato la dura reazione blaugrana anche perché il Malaga dovrà sfidare il Real Madrid in queste ultime giornatae di Liga: "Il Barcellona esprime il proprio rifiuto e la propria indignazione per il contenuto del tweet pubblicato dal presidente del Malaga CF, Abdullah Al-Thani, con dichiarazioni che violano i principi del fair play, dell'etica e della legalità che devono esistere in una competizione sportiva. Il Club, quindi, denuncerà questo episodio di fronte il Comitato Antiviolenza del Consiglio Superiore dello Sport e porterà la questione davanti al Comitato di Competizione della Federcalcio e al Dipartimento d'Integrità della Liga".

B.D.S.