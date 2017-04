Palermo, Baccaglini svela i progetti per la Serie B

27/04/2017 17:39

PALERMO BACCAGLINI / Il futuro del Palermo è in Serie B: la squadra rosanero è ormai a un passo dalla retrocessione e la società prepara la rifondazione per un'immediata risalita nel massimo campionato. Questo il progetto del presidente Paul Baccaglini che ha parlato nel corso di una diretta Facebook del 'Giornale di Sicilia': "Ormai purtroppo il progetto A sta tramondando, per la B cerchiamo un direttore sportivo e un allenatore che sappiano vincere quel campionato. Non si sono alternative, dobbiamo tornare immediatamente in Serie A e fare una squadra che abbia i mezzo per farlo. Costruiremo una squadra competitiva, per ottenere la promozione magari con un po' di anticipo. Abbiamo già contattato direttore sportivi e allenatori, stiamo illustrando il progetto per trovare le persone giuste".

B.D.S.