Calciomercato Milan, Suso incontra la dirigenza: il prolungamento si avvicina

Martin Sartorio ( Twitter: @SartorioMartin)

27/04/2017 17:29

CALCIOMERCATO MILAN SUSO RINNOVO / Si avvicina il rinnovo di Suso. L'esterno d'attacco spagnolo protagonista di una grande stagione con la maglia del Milan è pronto a continuare a giocare con la maglia rossonera. In giornata - secondo quanto riportato da 'Sky Sport' - il calciatore avrebbe incontrato Massimiliano Mirabelli e Marco Fassone. Il colloquio tra l'ex Liverpool e i due dirigenti sarebbe stato positivo: Suso avrebbe dato la sua disponibilità a proseguire la trattativa per il rinnovo del contratto, che attualmente scadrà nel 2019.

Il calciomercato Milan ripartirà così da Suso e la prossima settimana dovrebbe essere quella decisiva. E' previsto, infatti, l'incontro tra gli agenti del calciatore e la dirigenza per definire ogni dettaglio dell'accordo.

Calciomercato Milan, da De Sciglio a Donnarumma: altri nodi da sciogliere

La prossima estate il Milan vorrà essere protagonista del calciomercato. Prima, però, di pensare agli acquisti la nuova dirigenza rossonera è chiamata a sciogliere alcuni casi spinosi legati ai rinnovi e ai prestiti. Oltre al caso Suso, che come detto, è ormai in via di risoluzione, Mirabelli e Fassone sono chiamati a blindare Gigio Donnarumma.

Le voci circolate in questi giorni hanno nuovamente fatto agitare i tifosi del Milan, che temono di perdere il loro campione. Al momento però nulla è deciso e le speranze di vedere il giovane portiere ancora per tanto tempo in rossonero sono più che vive. Altro discorso, invece, merita De Sciglio. Il terzino - contrariamente al portiere - sembra intenzionato a lasciare il Milan per nuove esperienze. La Juventus è attualmente la squadra favorita ad accaparrarselo.

Da sciogliere, infine, i nodi legati ai prestiti: va capito cosa ne sarà di Deulofeu, Mati Fernandez e Pasalic. Vincenzo Montella sembrerebbe intenzionato a puntare su tutti e tre ma ci sarà da trattare con le squadre che ne detengono il cartellino. Si annuncia davvero una primavera calda in vista di un'estate ancora più ricca di emozioni.