Roma-Lazio, Peruzzi risponde a Totti: "Non parliamo di distruggere"

27/04/2017 17:07

ROMA LAZIO PERUZZI TOTTI / Angelo Peruzzi, club manager della Lazio, parla a 'Premium Sport' del derby di domenica contro la Roma. Il dirigente biancoceleste parte dal pieno di entusiasmo fatto dalla squadra con l'allenamento all'aperto: "I tifosi da tempo ci chiedevano un allenamento a porte aperte. Siamo felici che siano tornati allo stadio: il merito va ad Inzaghi e al suo staff. Non abbiamo vinto niente: dobbiamo finire bene il campionato. Il derby sarà diverso rispetto a quello di coppa, qui si gioca in una sola partita. I punti in palio sono pesanti sia per noi che per loro".

Peruzzi poi commenta le parole di Totti ("proviamo a distruggerli sul campo"): "A volte si utilizzano degli slogan per caricare l'ambiente. E' una partita sentita ma non parliamo di distruggere o cose così. Consiglio a Totti? Non lo so, non tocca a me: saprà benissimo cosa fare".

Infine sulla Juventus: "Da italiano mi auguro possa vincere la Champions e sarei contento per loro anche perché ho giocato molti anni con i bianconeri".

B.D.S.