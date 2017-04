Roma-Lazio, Inzaghi chiama i tifosi: "Li vogliamo con noi. Sappiamo cos'è il derby"

27/04/2017 17:13

ROMA LAZIO INZAGHI / Roma e Lazio sono pronte a sfidarsi per la quarta volta in stagione. Il derby della Capitale andrà in scena domenica alle 12.30 e sarà valida per la 34esima giornata di Serie A. I giallorossi vogliono blindare il secondo posto, i biancocelesti la qualificazione in Europa League. Il tecnico, Simone Inzaghi - intervenuto ai microfoni di 'Lazio Style Channel' - ha fatto il punto sulle news Lazio del momento in vista della partita contro Nainggolan e compagni: "Abbiamo ricevuto l'abbraccio dei tifosi, ci fa piacere. Sappiamo che la nostra gente non ci lascerà sola. Nell'ultimo derby ci siamo sentiti come se avessimo giocato in casa. Anche questa volta non abbiamo dubbi che il pubblico risponderà alla grande perché abbiamo bisogno dei nostri tifosi ancora di più. Mi aspetto che la squadra faccia la partita che deve fare. Sappiamo cos'è il derby, ne abbiamo già affrontati tre in questa stagione. Sappiamo e vogliamo che anche questa volta i nostri tifosi siano al nostro fianco perché ne abbiamo veramente bisogno".

