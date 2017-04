Calciomercato Fiorentina, ESCLUSIVO: contatti per Ankersen, ma quanta concorrenza

ESCLUSIVO

Maurizio Russo

27/04/2017 16:47

CALCIOMERCATO FIORENTINA ANKERSEN / La ricerca di un rinforzo sulle corsie laterali potrebbe portare la Fiorentina fino in Danimarca. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, infatti, il club viola sarebbe sulle tracce del 26enne terzino destro (che può giostrare anche a sinistra) della Nazionale danese Peter Ankersen che, dopo aver disputato una discreta Champions League, si appresta a vincere il secondo campionato consecutivo con il Copenaghen, con cui è legato da un contratto fino al 2020. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, la Fiorentina ha già avuto dei contatti con la società scandinava, che spera si possa scatenare un'asta internazionale. La concorrenza è molto folta: Marsiglia e Valencia hanno incontrato il procuratore del giocatore per sondare il terreno, mentre il Newcastle sta pensando a lui come uno dei colpi per il ritorno in Premier League, senza dimenticare che il Galatasaray sta preparando un'offerta importante per convincerlo a trasferirsi in Turchia.