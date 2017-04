Calciomercato Fiorentina, ESCLUSIVO agente Badelj: "Nessun incontro"

ESCLUSIVO

Daniele Trecca (@danieletrecca)

27/04/2017 16:31

CALCIOMERCATO FIORENTINA AGENTE BADELJ / Continuano a tenere banco in ottica calciomercato Fiorentina le indiscrezioni in merito al futuro di Milan Badelj. In scadenza di contratto a giugno 2018, il centrocampista croato ha molto mercato, sia in Italia che all'estero. Per quanto riguarda la Serie A, Inter, Milan e Roma non hanno mai perso di vista l'ex Amburgo che può vantare diversi estimatori anche in Germania, Inghilterra e Spagna. Le recenti notizie parlavano di un incontro tra la dirigenza viola e il rappresentante del 28enne, durante il quale si sarebbe fissato il prezzo del calciatore in 8 milioni di euro. Per saperne di più, la redazione di Calciomercato.it ha contattato Dejan Joksimovic, agente del mediano di Zagabria.

Calciomercato Fiorentina, agente Badelj non ha fretta

"Non ho incontrato Corvino, né altri esponenti della Fiorentina. Non so nulla", ha esordito l'agente ai nostri microfoni, prima di soffermarsi sul futuro del suo assistito. "Ad oggi non c'è nulla di concreto, ma c'è ancora tanto tempo. Noi non abbiamo nessuna fretta. Lui ha ancora un anno di contratto. Se non sarà venduto in estate, diventerà un parametro zero l'anno successivo".