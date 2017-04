PASSENGERS - Goal lampo per Aubemeyang. Vidal, quanto pesa quel rosso

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

26/04/2017 18:30

PASSENGERS CALCIOMERCATO STRANIERI EX SERIE A / Torna su Calciomercato.it l’appuntamento settimanale con 'Passengers'. Ecco le ultime notizie di mercato in merito agli ex stranieri della Serie A, con i top e i flop della settimana. Tra Udinese e Juventus, Sanchez e Behrami verso il bianconero. Bene Cavani, Aubameyang e Llorente. Delude Vidal.

Passengers - Notizie di calciomercato degli ex stranieri della serie A

ALEXIS SANCHEZ (Arsenal): Wenger spera ancora nel rinnovo di Sanchez, da tempo nel mirino della Juventus e non solo. Il tecnico ha però sottolineato come di certo non verrà venduto in Premier, aiutando le dirette concorrenti.

VALON BEHRAMI (Watford): il mediano ex Napoli starebbe prendendo in considerazione l'ipotesi di tornare in serie A. A fine stagione potrebbe dire addio al Watford, ma non ai Pozzo, dato che su di lui c'è l'interesse dell'Udinese.

TOP DELLA SETTIMANA

EDINSON CAVANI (Paris Saint Germain): in attesa del Monaco, che ha una gara da recuperare, il Psg aggancia la capolista a quota 80, con Cavani mattatore di serata. Sua è la rete che apre le danze contro il Montpellier, per poi servire l'assist per il raddoppio di Di Maria.

PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG (Borussia Dortmund): è nel suo periodo d'oro, peccato non sia bastato per superare il Monaco. Contro il Monchengladbach entra al 57' e sigla il 2-2 in 2'. Vittoria importante, favorita dalla sua prova, nella sfida al terzo posto contro l'Hoffenheim.

FERNANDO LLORENTE (Swansea): continua la lotta dello Swansea per evitare la retrocessione. Decisiva la vittoria contro lo Stoke, che Llorente mette sulla giusta strada col suo dodicesimo gol stagionale.

FLOP DELLA SETTIMANA

ARTURO VIDAL (Bayern Monaco): un doppio confronto con il Real Madrid che non lo ha visto nella sua miglior versione. Un rigore sbagliato e soprattutto un cartellino rosso subito in Spagna. Una decisione avventata del direttore di gara, dato che il mediano tocca solo la palla ma già per due volte Vidal aveva sfiorato la massima sanzione.