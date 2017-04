Calciomercato Inter, scatto Schick: ora tocca a Juventus e Napoli

Stefano Migheli

CALCIOMERCATO INTER / Una delle rivelazioni del nostro campionato si sta scoprendo come uno degli uomini mercato più ricercati d'Italia e d'Europa. Il ceco Patrik Schick, 21enne attaccante della Sampdoria, 27 presenze (di cui solo 9 da titolare) e 10 reti in Serie A alla prima stagione in Italia, è conteso dalle big italiane e straniere che vogliono strapparlo dal club doriano. Su di lui è forte la pressione di Inter, Juventus e Napoli in Serie A, Chelsea, Arsenal e i due club di Manchester in Premier League e l'Atletico Madrid nella Liga, tutti club che potrebbero pagare la clausola rescissoria da 40 milioni che Ferrero sta cercando di inserire nel suo contratto insieme ai suoi collaboratori in vista della riapertura del calciomercato.

Calciomercato, Schick-Inter: concorrenza spietata. Il punto

Ieri Ferrero e l'avvocato Romei hanno incontrato a Roma gli agenti del giocatore, rappresentato da Paska e dall'intermediario Satin. Nel summit interlocutorio si è parlato del rinnovo con aumento dell'ingaggio e della relativa clausola. Il procuratore di Schick per il momento nicchia e vorrebbe uno stipendio più alto per il suo assistito, forte delle offerte che sono arrivate nelle scorse settimane. L'entourage spinge per andare via, ma un altro a Genova potrebbe consacrarlo definitivamente nel panorama italiano ed europeo; la soluzione più logica sembra essere quella cessione a titolo definitivo ma con il prestito a Genova per un altro anno, mossa che alla Samp piace molto. E che la Juventus ha già proposto ai liguri. Ma anche il calciomercato Inter, grazie al lavoro di Ausilio, pare disposto ad investire subito la cifra chiesta dalla Samp e lasciare il giocatore un'altra stagione a Genova. In queste ore a Milano dovrebbe arrivare Zhang Jindong e Ausilio potrebbe chiedere a Suning il via libera definitivo per anticipare la concorrenza. Molto, però, dipenderà dalla volontà del giocatore. Appena più defilato ci sarebbe anche il Napoli che si è fatto avanti timidamente, ma attualmente sembra essere più lontano rispetto alle altre squadre in lizza.