27/04/2017 15:44

CALCIOMERCATO JUVENTUS VERRATTI / Per rinforzare la Juventus serve Marco Verratti: è un vero plebiscito per il centrocampista del Paris Saint-Germain nel sondaggio pubblicato dall'account twitter ufficiale di Calciomercato.it. Il 42% di preferenze va all'ex Pescara che stacca in maniera netta gli altri obiettivi bianconeri: Sanchez si ferma al 24%, James Rodriguez al 21% e un difesore colleziona il 13% di voti.

B.D.S.