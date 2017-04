Calciomercato Milan, agente Badelj: "Forse non interessa alla nuova società"

27/04/2017 15:44

CALCIOMERCATO MILAN BADELJ / Sembra davvero giunta ai titoli di coda l'avventura di Milan Badelj alla Fiorentina: "Dovrebbe andar via in estate - ha detto il suo agente Dejan Joksimovic a 'Pianetamilan.it - Prima però dovremo capire se il club vorrà venderlo e a quali cifre, solo a quel punto inizieremo a fare le nostre valutazioni". Nel mercato di gennaio il centrocampista croato, in scadenza di contratto nel 2018, è stato accostato all'Inter e soprattutto al Milan: "Il club rossonero è stato una grande possibilità in passato - ha svelato il rappresentante del classe '89 - ma al momento non abbiamo ricevuto nessuna chiamata da parte del nuovo management del Milan, magari non interessa più".

R.A.