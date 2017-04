Calciomercato Milan, Donnarumma deve restare in rossonero: ecco perché

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

27/04/2017 16:18

CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA / Il futuro di Gianluigi Donnarumma è sempre il tema più caldo in casa Milan. E non potrebbe essere diversamente. Si tratta dell'elemento più importante della squadra di Vincenzo Montella e con un contratto in scadenza a giugno 2018 è normale che i tifosi siano un po' di apprensione. La priorità del calciomercato Milan è proprio quella di riuscire a blindare il 18enne Gigio. Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli sanno di non poter fallire questa operazione. E' il banco di prova più importante a cui è attesa la nuova società rossonera prima della sessione estiva del calciomercato.

Calciomercato Milan, Donnarumma dovrebbe restare

Per trattenere Donnarumma, il Milan deve riuscire a trovare un'intesa con Mino Raiola. Il vulcanico agente non è mai un soggetto facile con cui trattare. Dalle indiscrezioni emerse, c'è attualmente distanza tra quanto il club vorrebbe offrire (circa 3-3.5 milioni di euro netti) e quanto il procuratore pretende (circa 4-4.5 milioni annui). Ma al di là delle questioni economiche, sicuramente rilevanti, bisogna pensare a cosa è meglio per il futuro del ragazzo.

Donnarumma al Milan è titolare, sempre difeso e tutelato anche quando compie qualche errore. I tifosi lo considerano un idolo e sicuramente, considerando i suoi 18 anni, quello rossonero può essere l'ambiente giusto per continuare a crescere con calma e senza pressioni eccessive. Nonostante abbia dimostrato grandi qualità e personalità, approdare subito in una delle attuali big europee potrebbe non essere la mossa migliore. Al minimo passo sbagliato comincerebbero le critiche e non avrebbe la stessa 'protezione' che ha a Milano.

Pertanto viene naturale consigliare a Donnarumma di rimanere ancora al Milan. E' la scelta migliore per la sua crescita e non lo esporrebbe al rischio di 'bruciarsi'. Inoltre sarebbe pure un gesto di riconoscenza verso il club che ha creduto in lui e verso quei tifosi che lo hanno eletto a proprio beniamino. Anche se molto dipenderà da Raiola, l'opinione del 18enne portiere conterà parecchio e sicuramente non sarebbe ben visto un suo addio in immediato oppure a parametro zero tra un anno.

Infine c'è da considerare che nel frattempo il Milan potrebbe tornare ai vertici se il progetto della nuova proprietà si rivelerà vincente, dunque per un milanista dichiarato come lui non dovrebbe esserci scelta migliore che restare. Se poi cessione dovesse essere, il bilancio del 'Diavolo' metterebbe a segno una plusvalenza importante, dato che fu comprato per 250 mila euro e adesso vale decisamente di più. Secondo Raiola come un Modigliani, cioè circa 170 milioni. Ovviamente nessuno offrirebbe così tanto, però almeno la metà verrebbe proposta da diverse squadre europee importanti.