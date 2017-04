Venezia, Perinetti rivela: "Inzaghi piace a molti, spero non ce lo rubino"

27/04/2017 15:13

VENEZIA PERINETTI INZAGHI / Il Venezia ha centrato il double. Dopo aver vinto il suo girone di Lega Pro conquistando la promozione in Serie B, i lagunari si sono aggiudicati anche la Coppa Italia di categoria. Una grande annata che ha acceso i riflettori del mercato sul tecnico Filippo Inzaghi, già accostato al Bari: "Speriamo non ce lo rubino, ha un contratto con noi. Adesso ci parleremo, confronteremo i programmi, le motivazioni e valuteremo tutto - ha detto il Ds dei veneti Perinetti a 'Sport Mediaset' - Un mister come Inzaghi piace a molte squadre ma noi abbiamo l'intenzione di continuare insieme. Verificheremo tutto a fine stagione ma spero e credo che andremo avanti ancora insieme".

M.R.