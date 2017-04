Calciomercato Juventus, UFFICIALE: il Bayern riscatta Coman

27/04/2017 15:03

CALCIOMERCATO JUVENTUS BAYERN COMAN / La Juventus incassa: il Bayern Monaco ha annunciato la decisione di acquistare a titolo definitivo Kingsley Coman, facendo scattare l'opzione in scadenza il prossimo 30 aprile. L'esterno francese aveva lasciato la Juventus nel 2015 in prestito con diritto di riscatto per circa 21 milioni di euro che vanno ad aggiungersi ai 7 già incassati per il prestito biennale. Il calciatore si è legato al Bayern fino al 2020.

B.D.S.