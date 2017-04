Atalanta-Juventus, Gasperini: "Il momento migliore per affrontarli"

27/04/2017 14:45

ATALANTA JUVENTUS GASPERINI / L'Atalanta ospita la Juventus nell'anticipo della 34a giornata di Serie A. Gian Piero Gasperini, tecnico dei bergamaschi, in conferenza stampa parla degli argomenti del giorno: "Domani affrontiamo la Juventus, abbiamo rispetto ma anche fiducia. Forse è il momento migliore per affrontare, per sfidare una grande squadra. Per noi sarà difficile ma abbiamo voglia di fare bene davanti ai nostri tifosi".

Gasperini ha poi parlato di Kessié, in dubbio per la sfida di domani sera: "Ieri zoppicava a spero di poterlo avere a disposizione almeno per la panchina".

B.D.S.