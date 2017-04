Calciomercato Atalanta, Gasperini: "Ecco quando parleremo del rinnovo"

27/04/2017 14:28

CALCIOMERCATO ATALANTA GASPERINI RINNOVO / Il rinnovo può attendere: Gian Piero Gasperini in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Juventus non vuole distrazione. Il tecnico dell'Atalanta sul suo contratto dice: "Il prolungamento non è la cosa più importante, contano il rispetto e la fiducia e già ci sono. Manca un mese alla fine e dobbiamo utilizzare tutte le energie per raggiungere l'obiettivo: sarebbe un peccato non arrivare in Europa. A qualificazione ottenuta ne parleremo".

B.D.S.