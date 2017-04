27/04/2017 14:30

MOGGI CALCIOMERCATO / Luciano Moggi torna in pista. A più di dieci anni dallo scandalo Calciopoli che lo vide protagonista, l'ex direttore generale della Juventus riparte dall'Albania. Il Partizani Tirana, attraverso il proprio sito ufficiale, ha infatti annunciato di averlo messo sotto contratto per tre anni: svolgerà un ruolo di consulenza e di coordinamento in tutti i settori.

M.R.