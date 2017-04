Atalanta-Juventus, Allegri: "Contano i fatti, siamo ancora a zero titoli"

Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis)

27/04/2017 14:00

ATALANTA JUVENTUS ALLEGRI / Parte da Bergamo il mese di fuoco della Juventus. Si anticipa al venerdì la gara con l'Atalanta per i bianconeri che mercoledì prossimo sfideranno il Monaco nell'andata delle semifinali di Champions League. Ed in vista del match con i bergamaschi, il tecnico juventino Massimiliano Allegri fa il punto sulle ultime news Juventus. Calciomercato.it riporta per voi, in diretta, le dichiarazioni dell'allenatore.

TURNOVER - "Ho già scelto i giocatori che andranno in campo per domani, poi la partita di Monaco sarà un'altra gara. Metto in campo i giocatori funzionali per quella partita. Stanno tutti bene, veniamo da cinque giorni di riposo, Monaco è dopo cinque giorni: l'importante è vincere la partita di domani che con quella con il Torino è una gara cruciale per il campionato. Domenica abbiamo vinto una partita bella, ma domani è importanti. L'Atalanta ha fatto un'annata straordinaria, complimenti a Gasperini e alla società".

MIGLIORAMENTO ATALANTA - "Sicuramente la consapevolezza. Hanno giocatori di ottima qualità, giocare a Bergamo è sempre difficile. Per loro è una tappa di avvicinamento all'Europa per noi per lo scudetto".

JUVE MIGLIORE - "Sono state dette e scritte molte cose, giustamente. In questo momento non abbiamo vinto ancora niente e contano i fatti. Andiamo un passo per volta. Domani c'è una partita con tre punti importanti".

SALTO DI QUALITA' - "La Juventus ha grande rispetto da parte di tutti gli altri grandi club per quanto fatto in Europa. Ma il campionato non è ancora finito, è ancora lungo. Poi penseremo la Champions. Un salto in avanti in Europa c'è stato, ma poi serve vincere".

PARTITE OGNI TRE GIORNI - "E' bello, allenarsi una settimana intera senza giocare è noioso. Già questi cinque giorni sono stati interminabili: meno male che domani giochiamo".

UNICA IN CORSA PER TRIPLETE - "Questo benedetto triplete... Al momento abbiamo ottenuto un risulato parziale, anche se importante. Pensiamo a lavorare in questo mese perché è importante. Bisogna essere sereni, affrontare gli allenamenti nel migliore dei modi e non pensare al futuro, pensare a domani".

QUANDO VINCERE LO SCUDETTO - "Non lo decidiamo noi, dobbiamo pensare a fare gli otto punti che mancano".

HIGUAIN CAPOCANNONIERE - "La ciliegina sulla torta? Higuain sta facendo cose importanti, gioca molto per la squadra ed è un miglioramento che ha fatto. E' venuto qui per vincere e le cose stanno andando per il meglio. Bisogna fare un passetto alla porta. Pensiamo a domani e poi al Monaco".

ESTERNI - "Non è vero che ci sono più adatti al campionato ed altri alla Champions. L'importante è che facciano prestazioni importanti perché dobbiamo vincere tutte le competizioni e servono tutti i calciatori".

RUGANI - "I convocati credo siano usciti. Rugani ieri ha preso una botta e non è disponibili, tornerà tra due giorni. Kean è reduce da un periodo di stop e ha bisogno di giocare, lo farà con la Primavera".

FORMAZIONE - "Domani in difesa giocheranno Dani Alves, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro. In porta torna Buffon, in avanti i quattro sono quelli e Khedira gioca perché a Monaco è squalificato".

CALDARA E SPINAZZOLA - "Inutile dare giudizi ora. Sono due ragazzi giovani che promettono bene e che possono essere importanti per il calcio italiano e per la Nazionale".

SPAL - "Sono molto contento perché è stato l'inizio della mia carriera. E' una città importante, con storia. Noi quel'anno lì assaporavano la storia di città e società. Merita di tornare in Serie A, le auguro di farlo il prima possibile magari con la prossima partita".