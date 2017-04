Calciomercato Juventus, nuovo assalto del Chelsea per Marchisio

27/04/2017 13:48

CALCIOMERCATO JUVENTUS MARCHISIO CHELSEA / Il Chelsea si rifa' sotto per Marchisio. Secondo il 'Sun', Antonio Conte non ha abbandonato l'idea di portare a Londra il centrocampista della Juventus. Sarebbe stata formulata una prima offerta da circa 20 milioni di euro, rispedita però al mittente dal club bianconero perché ritenuta troppo bassa. La valutazione del cartellino del 'Principino' non sarebbe inferiore ai 30 milioni. Conte tuttavia è determinato a insistere e Marchisio, relegato spesso in panchina di recente, potrebbe riflettere seriamente sulla proposta.

N.L.C.