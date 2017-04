Calciomercato Juventus, Chiellini: il punto sul rinnovo

Oscar Maresca

27/04/2017 14:40

CALCIOMERCATO JUVENTUS CHIELLINI / Giorgio Chiellini è una delle pedine fondamentali del reparto difensivo della Juventus. Insieme ai compagni Bonucci e Barzagli forma la famigerata BBC, muro difensivo bianconero che tanto bene ha fatto nell'ultima stagione. La Juve è a caccia del Triplete, impresa possibile considerati i grandi numeri della squadra di Allegri. Tutto si deciderà in questi ultimi due mesi scarsi che mancano alla fine della stagione, fondamentali per le sorti dell'intera armata bianconera. Al momento la società è concentrata sui tre fondamentali obiettivi stagionali da raggiungere, ma la data d'inizio del calciomercato si avvicina sempre di più. Sull'agenda di Marotta e Paratici non ci sono solo i profili di nuovi possibili innesti da visionare, ma anche la questione rinnovo Chiellini da discutere.

Calciomercato Juventus, il punto sul rinnovo di Chiellini

Il contratto di Chiellini scadrà nel giugno 2018, ad oggi però niente fa pensare che il centrale toscano lascerà la squadra bianconera in futuro. Il calciomercato Juventus potrebbe regalare ad Allegri nuovi giovani difensori da far crescere e maturare tatticamente. Al posto da titolare ci pensa per il momento Chiellini, che all'età di 32 anni non ha ancora nessuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. Sebbene per Chiellini - secondo quanto appreso da Calciomercato.it - si sia parlato di un eventuale rinnovo fino al 2020, non si registrano ad oggi incontri fra il giocatore e la società per discuterne. La questione potrebbe quindi essere tranquillamente rimandata a fine stagione. I rapporti fra le parti sono perfetti, non c'è fretta di concludere. La volontà comune è quella di continuare insieme questo lungo percorso iniziato nel lontano 2005, proseguendo magari a vincere trofei. E chissà, conquistando forse anche il tanto sognato Triplete.