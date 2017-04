Psg, lo sfogo di Verratti: "Se fossi del Monaco sarei incaz... nero"

27/04/2017 13:20

PSG MONACO VERRATTI / Il Paris Saint-Germain conquista facilmente la finale di Coppa di Francia dopo aver schiantato il Monaco con un netto 5-0. Una partita tutta in discesa visto che il club del Principato è sceso in campo con le seconde se non le terze linee. La decisione del tecnico Jardim di preservare i titolari in vista degli impegni di Ligue 1 e Champions League non è stata affatto gradita da Marco Verratti che a 'Sky Sport' si è sfogato così: "Se fossi un giocatore del Monaco sarei incazzato nero con l'allenatore e con il mio club. Va bene fare un po' di turnover, ma giocare addirittura con la Primavera una partita così importante come la semifinale di Coppa è assurdo. Un grande club deve puntare a vincere tutto".

M.R.